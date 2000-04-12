КИНОХИТ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

18:30 - 20:55

Лекарь: Ученик Авиценны , 16+

Англия, XI век. Мать десятилетнего Роба Коула умирает в страшных мучениях: никто не знает ни природы её болезни, ни лекарства против неё. Маленький Роб, потрясенный до глубины души, во что бы то ни стало стремится разгадать эту тайну. Ему суждено пройти долгий путь, от Англии до Персии, его учителями становятся сначала обыкновенный шарлатан Барбер, а потом - великий лекарь Авиценна. Мудрый учитель видит в Робе необыкновенный талант к медицине, но советует ему не спешить делать вещи, которые не соответствуют веку. Но Роб ни перед чем не останавливается в своем желании научиться спасать людей от смерти, и над его собственной жизнью нависает угроза, ведь он дважды пошел против предрассудков: использовал для научных исследований тело человека и полюбил женщину, отданную в жены другому.