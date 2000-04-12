KinoJam 1 - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

19:00 - 20:30

Облепиховое лето , 16+

Жизнь и гибель великого советского драматурга Александра Вампилова. Он задыхался в коридорах и кабинетах. Стремился вырваться из замкнутого круга. На родину, к природе, к своим корням. К истории семьи, своего отца, расстрелянного в 38-ом году. И вот в августе 1972-ого, в облепиховое лето, он едет на Байкал, чтобы купить дом на озере. И остаётся там навсегда.