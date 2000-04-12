KinoJam 1 - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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19:00 - 20:30
Облепиховое лето, 16+
Жизнь и гибель великого советского драматурга Александра Вампилова. Он задыхался в коридорах и кабинетах. Стремился вырваться из замкнутого круга. На родину, к природе, к своим корням. К истории семьи, своего отца, расстрелянного в 38-ом году. И вот в августе 1972-ого, в облепиховое лето, он едет на Байкал, чтобы купить дом на озере. И остаётся там навсегда.
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