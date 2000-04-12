Кино ТВ HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:00 - 22:40

Моя жена - киллер , 18+

Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнаёт, что его жена - первоклассная наёмница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира. Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака.