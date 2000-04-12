Кино ТВ HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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21:00 - 22:40
Моя жена - киллер, 18+
Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнаёт, что его жена - первоклассная наёмница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира. Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака.
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