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Кино ТВ HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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21:00 - 22:40

Моя жена - киллер, 18+

Размеренная жизнь обычной супружеской пары переворачивается с ног на голову, когда заботливый и любящий муж узнаёт, что его жена - первоклассная наёмница, на которую открыли охоту лучшие киллеры мира. Чтобы выжить, супругам предстоит заново познакомиться друг с другом и действовать сообща. Не такие ролевые игры они планировали на годовщину своего брака.

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