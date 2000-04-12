Wink
ТВ-каналы
КИНЕКО

КИНЕКО - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

HD

Кино и сериалы, HD

Этот ТВ-канал доступен в разных подписках

Выберите подходящую по наполнению подписку

21:15 - 22:25

Вспыльчивый священник. 1-й сезон. 11-я серия, 16+

У бывшего военного, а ныне католического священника, проблемы с управлением гневом. Буквально малейшая ерунда может вывести его из себя. Киму приходится объединиться с представителями власти для расследования убийства старшего пастора - не менее темпераментной прокуроршей и растяпой-полицейским.

Прямой эфир телеканала КИНЕКО смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.