Иллюзион + - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:30 - 21:55
Как украсть бриллиант, 16+
Бывшие супруги Ричард и Кейт, отношения которых ещё не до конца остыли, обнаруживают, что они остались без своих пенсионных сбережений, которые хранились в инвестиционной компании. Эта компания оказалась замешана в мошенничестве и обанкротилась, и теперь Ричард и Кейт оказались обманутыми. Однако они узнают, что директор этой компании недавно приобрёл алмаз на несколько миллионов долларов для своей подружки. Теперь парочке героев предстоит выкрасть этот камень прямо на свадьбе.
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