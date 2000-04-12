Иллюзион + - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:30 - 21:55

Как украсть бриллиант , 16+

Бывшие супруги Ричард и Кейт, отношения которых ещё не до конца остыли, обнаруживают, что они остались без своих пенсионных сбережений, которые хранились в инвестиционной компании. Эта компания оказалась замешана в мошенничестве и обанкротилась, и теперь Ричард и Кейт оказались обманутыми. Однако они узнают, что директор этой компании недавно приобрёл алмаз на несколько миллионов долларов для своей подружки. Теперь парочке героев предстоит выкрасть этот камень прямо на свадьбе.