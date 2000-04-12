Hollywood HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Кино и сериалы, HD
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19:15 - 20:55
Вышка, 16+
После гибели Дэна в результате падения со скалы его жена Бекки, ранее увлекавшаяся экстремальными развлечениями, впала в депрессию. Год спустя девушка всё ещё не может прийти в себя и регулярно заливает горе алкоголем, когда в её жизни внезапно появляется старая боевая подруга Хантер. Она предлагает почтить память Дэна, забравшись на телерадиомачту B67 и развеяв там его прах. Девушки отправляются к самому высокому сооружению Соединённых Штатов, даже не представляя, с чем им придётся столкнуться на его верхушке.
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