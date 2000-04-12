Hollywood HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

19:15 - 20:55

Вышка , 16+

После гибели Дэна в результате падения со скалы его жена Бекки, ранее увлекавшаяся экстремальными развлечениями, впала в депрессию. Год спустя девушка всё ещё не может прийти в себя и регулярно заливает горе алкоголем, когда в её жизни внезапно появляется старая боевая подруга Хантер. Она предлагает почтить память Дэна, забравшись на телерадиомачту B67 и развеяв там его прах. Девушки отправляются к самому высокому сооружению Соединённых Штатов, даже не представляя, с чем им придётся столкнуться на его верхушке.