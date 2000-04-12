Gulli Girl - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:03 - 20:26

Лолирок. 2-й сезон. 13-я серия , 6+

"Лолирок" - это музыкальная группа, состоящая из трех молодых талантов: Ирис, Талии и Орианы. Храбрые и сплоченные, эти подростки надеются вместе спасти планету Эфедия от захватчиков ужасного Граморра.