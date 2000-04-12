Госфильмофонд. Машина Времени - смотреть онлайн прямой эфир
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01:30 - 01:50
Чужой голос, 6+
Лесные обитатели зачарованно слушают Соловья. Внезапно появляется Сорока, только что прилетевшая из-за границы. Она объявляет искусство соловьиного пения устаревшим и дает концерт. Сорока обрушивает на изумленных слушателей каскад ужасных, резких звуков.
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