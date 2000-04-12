Госфильмофонд. Машина Времени - смотреть онлайн прямой эфир

01:30 - 01:50

Чужой голос , 6+

Лесные обитатели зачарованно слушают Соловья. Внезапно появляется Сорока, только что прилетевшая из-за границы. Она объявляет искусство соловьиного пения устаревшим и дает концерт. Сорока обрушивает на изумленных слушателей каскад ужасных, резких звуков.