Gagsnetwork - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:12 - 20:31

Смеха ради. 75-я серия , 16+

Создатели юмористической программы "Ради смеха", используя скрытую камеру, решили понаблюдать за тем, как реагируют случайные люди на ту или иную нестандартную ситуацию, умело подстроенную авторами проекта.