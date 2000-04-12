Феникс плюс Кино HD

20:00 - 21:00

Родительское право. 2-я серия , 16+

Стас и Лена женятся. Лена счастлива - она любит своего мужа и всецело посвящает себя воспитанию своей маленькой дочери Лизы. Свекор категорически против того, чтобы Лена работала, и ей приходится отказаться от своей мечты стать дизайнером. Но однажды Лена начинает подозревать своего мужа в измене. Лучшая подруга Ира предлагает ей преобразиться, ч�тобы вернуть любовь Стаса. Лена не догадывается, что советы и дружеская помощь Иры - всего лишь часть её жестокого плана...