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Феникс плюс Кино HD

Феникс плюс Кино HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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20:00 - 21:00

Родительское право. 2-я серия, 16+

Стас и Лена женятся. Лена счастлива - она любит своего мужа и всецело посвящает себя воспитанию своей маленькой дочери Лизы. Свекор категорически против того, чтобы Лена работала, и ей приходится отказаться от своей мечты стать дизайнером. Но однажды Лена начинает подозревать своего мужа в измене. Лучшая подруга Ира предлагает ей преобразиться, чтобы вернуть любовь Стаса. Лена не догадывается, что советы и дружеская помощь Иры - всего лишь часть её жестокого плана...

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