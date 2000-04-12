FAN HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:10 - 22:15

Викинги против пришельцев , 16+

Викинги не любят чужеземцев. Попавшего к ним пришельца заковывают в кандалы. Они не знают, что он пришел из другого мира. И он пришел не один. Их гость - охотник, а зверь, на которого он охотился, теперь на свободе.