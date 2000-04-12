FamilyJam - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Детские, HD
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19:55 - 21:30
Артек: Большое путешествие, 6+
К своим желаниям нужно относиться с осторожностью. Ромка, Ярик, Николетта и Елисей загадали каждый свое у волшебного дерева в лагере "Артек". Дерево перенесло их на 30 лет назад - в 1988 год, где они встречают своих родителей, которые тогда тоже отдыхали в "Артеке". Теперь ребятам необходимо подружиться со своими родителями и, действуя сообща, н�айти путь обратно в будущее.
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