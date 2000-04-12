EPIC - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:00 - 21:00
Хочу домой. Американские индейцы, 16+
Лёня Пашковский и "Хочу домой" поехали в штат Нью-Мексико в США, чтобы узнать, как живут в глухой резервации американских индейцев племени Зуни. Они познакомились с жителями индейской резервации, поговорили с ними об их традициях, истории, языке, современной жизни и о том, как они чувствуют себя в Америке.
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