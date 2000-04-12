Эхо-ТВ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:30 - 23:30

Счастливое число Слевина , 18+

Слевину не повезло - его по ошибке приняли за другого парня. Это только начало. Другой парень должен большую сумму денег сразу двум криминальным авторитетам. Оказавшись в центре гангстерской войны, Слевин также попадает в прицел неутомимому полицейскому детективу и знаменитому наемному убийце по кличке Добрый Кот. У Слевина остается только один выход - он должен придумать свой собственный хитроумный план и нейтрализовать всех своих врагов, пока они не добрались до него.