18:00 - 18:35

Животные - право на жизнь. 3-я серия - "Без вручения медалей" , 16+

Репортажи о жизни животных в современном мире, которые освещают все 5 сфер использования человеком животных, включая эксплуатацию и убийство животных ради получения мяса, научных данных, жестоких развлечений и не только.