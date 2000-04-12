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18:00 - 18:35

Животные - право на жизнь. 3-я серия - "Без вручения медалей", 16+

Репортажи о жизни животных в современном мире, которые освещают все 5 сфер использования человеком животных, включая эксплуатацию и убийство животных ради получения мяса, научных данных, жестоких развлечений и не только.

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