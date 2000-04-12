Еда Премиум - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
HD
Познавательные, HD
Этот ТВ-канал доступен в разных подпискахВыберите подходящую по наполнению подписку
18:53 - 20:33
Лазерсон. Любимое, 12+
Еда - это акт любви, творчества и созидания. Готовя на домашней кухне, можно импровизировать, ошибаться, смешивать вкусы и получать совершенно неожиданный результат. Илья Лазерсон готовит блюда с "личной историей". Это творения, вдохновленные какими-то событиями, эмоциями, впечатлениями из жизни повара.
Прямой эфир телекана�ла Еда Премиум смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.