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Еда Премиум

Еда Премиум - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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18:53 - 20:33

Лазерсон. Любимое, 12+

Еда - это акт любви, творчества и созидания. Готовя на домашней кухне, можно импровизировать, ошибаться, смешивать вкусы и получать совершенно неожиданный результат. Илья Лазерсон готовит блюда с "личной историей". Это творения, вдохновленные какими-то событиями, эмоциями, впечатлениями из жизни повара.

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