Еда - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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19:36 - 20:30
Паста, 12+
Великолепный Джанни Тицци покажет почтеннейшей публике, как готовят классическую итальянскую пасту! В репертуаре не только блюда из сухой пасты, но и из пасты фреска - её синьор Тицци делает сам, сможете понаблюдать за процессом во всех подробностях. Комментарии мастера тоже не будут лишними, ведь он рассказывает не только о технологиях приготовления, но и о типичных о�шибках, которые допускают не итальянские кулинары.
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