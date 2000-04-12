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Еда - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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19:36 - 20:30

Паста, 12+

Великолепный Джанни Тицци покажет почтеннейшей публике, как готовят классическую итальянскую пасту! В репертуаре не только блюда из сухой пасты, но и из пасты фреска - её синьор Тицци делает сам, сможете понаблюдать за процессом во всех подробностях. Комментарии мастера тоже не будут лишними, ведь он рассказывает не только о технологиях приготовления, но и о типичных ошибках, которые допускают не итальянские кулинары.

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