Еда - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

19:36 - 20:30

Паста , 12+

Великолепный Джанни Тицци покажет почтеннейшей публике, как готовят классическую итальянскую пасту! В репертуаре не только блюда из сухой пасты, но и из пасты фреска - её синьор Тицци делает сам, сможете понаблюдать за процессом во всех подробностях. Комментарии мастера тоже не будут лишними, ведь он рассказывает не только о технологиях приготовления, но и о типичных о�шибках, которые допускают не итальянские кулинары.