Драйв - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:00 - 20:45

Потестим на "Драйве". 42-я серия , 16+

Ведущие программы знакомятся с новинками отечественного авторынка, комплексно оценивают их потребительские характеристики и рыночные перспективы - а также делятся своими впечатлениями от первой поездки на автомобиле.