Драйв - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Спортивные, HD
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20:00 - 20:45
Потестим на "Драйве". 42-я серия, 16+
Ведущие программы знакомятся с новинками отечественного авторынка, комплексно оценивают их потребительские характеристики и рыночные перспективы - а также делятся своими впечатлениями от первой поездки на автомобиле.
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