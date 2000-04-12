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Драйв

Драйв - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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Спортивные, HD

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20:00 - 20:45

Потестим на "Драйве". 42-я серия, 16+

Ведущие программы знакомятся с новинками отечественного авторынка, комплексно оценивают их потребительские характеристики и рыночные перспективы - а также делятся своими впечатлениями от первой поездки на автомобиле.

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