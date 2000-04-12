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Дорама - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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21:35 - 22:40

Игра: Обратный отсчет. 11-я серия, 18+

Тхэ-пхён богат, умён и красив. Кроме того, мужчина обладает даром предвидения - посмотрев кому-нибудь прямо в глаза, он может увидеть момент до смерти этого человека. Внимание Тхэ-пхёна привлекает серия нераскрытых убийств, и он объединяется с детективом, чтобы расследовать это дело.

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