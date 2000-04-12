Домашний - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:00 - 20:58

Спрячь меня. 42-я - 45-я серии , 16+

Мете и Наз - избалованные дети богатых и влиятельных семей. Они привыкли получать все, что хотят. Их история началась в детстве, когда их семьи договорились, что они поженятся. Судьба сводит Мете с обаятельной Инджилой, и он влюбляется в нее с первого взгляда. Вскоре оказывается, что Инджила - служанка Наз. Девушка заставляет Мете переосмыслить свои жизненные решения. Сможет ли встреча Мете и Инджилы изменить ход истории? Как поведут себя герои, оказавшиеся в любовном треугольнике?