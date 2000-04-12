Дом Кино ПРЕМИУМ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

08:30 - 23:00

Золотая Орда , 16+

Конец XIII века. Древняя Русь под игом монголо-татар. Великий князь Ярослав мечтает объединить разрозненные русские княжества и скинуть ненавистные путы, но его врагами на этом пути становятся родной брат - опальный князь Борис - и старший сын Владимир. В столицу Руси прибывает посланник Золотой Орды - Тенгри-Темир, красавец и ценитель женской красоты. Он должен угнать в Орду тысячи русских воинов, но готов довольствоваться лишь частью, если Великий князь отдаст ему княгиню Устинью, жену Бориса. Ярослав не готов нарушить законы Веры и Чести, но Борис сам идет на этот шаг, надеясь, что эта жертва обеспечит ему княжеский престол...