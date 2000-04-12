Дом Кино - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

18:45 - 21:00

Брат-2 , 16+

Данила Багров приехал в Москву, чтобы встретиться с армейскими друзьями Ильей и Костей. Их пригласили на телевидение для участия в передаче, чтобы они рассказали о том, как служили, где служили и кем стали после войны. После съемок все трое попарились в бане, попили пивка, поговорили. Костя Громов поделился с приятелями историей о том, в какую передрягу попал в Чикаго его брат-близнец, которого тамошний мафиозный "бизнесмен" Меннис облапошил почти на миллион долларов. Наутро Данила нашел Костю убитым в собственной квартире. Пришлось "навестить" и банкира Белкина, у которого работал Громов, Белкин тут же вывалил Багрову кучу сведений о Меннисе. Данила и его старший брат Виктор, приехавший из родного городка, отправились в США...