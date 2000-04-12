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Доктор - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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Познавательные, Здоровье

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20:10 - 20:35

Это лечится. Шейка бедра, 12+

Как быть, если голова идёт кругом от обилия медицинской информации, а интернет продолжает сыпать "страшилками"? Разобраться, с точки зрения науки, а не баек из сети, поможет известный столичный врач-кардиолог Константин Иванов в своём видео-блоге "Это лечится".

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