Доктор - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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Познавательные, Здоровье
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20:10 - 20:35
Это лечится. Шейка бедра, 12+
Как быть, если голова идёт кругом от обилия медицинской информации, а интернет продолжает сыпать "страшилками"? Разобраться, с точки зрения науки, а не баек из сети, поможет известный столичный врач-кардиолог Константин Иванов в своём видео-блоге "Это лечится".
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