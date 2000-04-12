Дикий - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:10 - 21:05
Территория. "Казахстан. Подводная охота на озере Балхаш", 2-я серия, 16+
Озеро Балхаш - природный феномен Казахстана. Герой программы и подводный охотник Игорь Чердынцев раскроет все секреты подводной охоты на сома - гиганта озера Балхаш.
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