Диалоги о рыбалке - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:55 - 21:40
Страна рыбаков. Тува. Новый год по восточному календарю - Шагаа. Глухозимье и первый лёд. Рыбалка на окуня и щуку на труднодоступном озере Эмген-Холь, 12+
Передача, в которой каждый найдет для себя что-то новое и интересное.
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