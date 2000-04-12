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Диалоги о рыбалке

Диалоги о рыбалке - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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20:55 - 21:40

Страна рыбаков. Тува. Новый год по восточному календарю - Шагаа. Глухозимье и первый лёд. Рыбалка на окуня и щуку на труднодоступном озере Эмген-Холь, 12+

Передача, в которой каждый найдет для себя что-то новое и интересное.

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