Диалоги о рыбалке - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:55 - 21:40

Страна рыбаков. Тува. Новый год по восточному календарю - Шагаа. Глухозимье и первый лёд. Рыбалка на окуня и щуку на труднодоступном озере Эмген-Холь , 12+

Передача, в которой каждый найдет для себя что-то новое и интересное.