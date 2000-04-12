Детско-юношеский телеканал "Карусель" - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

19:40 - 21:00

Снежная королева-2. Перезаморозка , 0+

Тщеславный тролль Орм давно мечтает о лаврах героя и наконец получает этот шанс: северный ветер грозит миру вечной зимой и похищает Марибель. Рука принцессы и королевство троллей достанутся тому, кто вызволит ее из снежного плена. Однажды Орм победил зиму с помощью друзей, теперь он хочет действовать в одиночку. На нем доспехи из сковородок, за ним - отряд трусливых троллей, а впереди - опасный путь к замку Снежной королевы. К счастью, друзья не помнят обид: храбрая Герда, застенчивый Кай, удалая Альфида и весёлая Лута не бросят Орма в беде. А значит, их ждут невероятные приключения!