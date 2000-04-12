СТС Love - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

07:35 - 23:00

Молодёжка. 235-я - 250-я серии , 16+

235-я серияЕмельянов помогает Алисе, но она просит ничего не рассказывать отцу. У Точилина и Макеева очередной конфликт. Орлова пытается переманить Настю на свою сторону и об этом становится известно Казанцеву. У отца Кисляка появляется план, как помочь отцу Кострова...236-я серияКазанцев делает Насте дорогой подарок, убеждая не предавать его. Горовой боится, что Емельянов заболел ветрянкой. У Юли и Макеева случайно получается совместный ужин с Точилиным и Каштановой. Платонов попадает в аварию и Казанцев решает воспользоваться ситуацией...237-я серияПлатонов пытается договориться с потерпевшими, но они настроены довести дело до суда. Настя хочет помочь Платонову, но Платонов просит её не вмешиваться. Макеев вновь просит Каштанову оставить Точилина в покое. Кира сообщает Кострову, что беременна. Емельянов приглашается Алису на свидание...238-я серияНастя понимает, что Казанцев не хочет помогать Платонову, тогда она берёт дело в свои руки. Врачи говорят Кире, что из-за беременности у неё вновь начались проблемы со здоровьем. Горовой против отношений Емельянова и Алисы. Точилину предлагают поработать главным тренером. Антипов слышит разговор Макеева и Каштановой...239-я серияАнтипов крупно ссорится с Макеевым. Оля просит Антипова не спешить с выводами. Казанцев случайно узнаёт, что Савчук встречался с Жилиным. Куницын ссорится с Леной. Кира случайно встречает Веру и понимает, что есть надежда. А у "Медведей" появляется новый второй тренер...240-я серияКаштанову ждёт неприятная встреча с прошлым. Жилин понимает, что его план провалился. Юля пытается разобраться, что происходит у Антипова. Настя решает проблему Платонова. Казанцеву намекают, что команде нужен другой главный тренер...241-я серияМакеев пытается помириться с Юлей, но Каштанова снова всё портит. Казанцев находит подход к Качалову и всё-таки получает его согласие. В "Медведях" появляется новый игрок. Макеев навещает Каштанову в больнице, и она делится с ним своими подозрениями о нападавшем...24