СТС Kids HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:55 - 22:20

Соник Бум. 65-я - 72-я серии , 6+

Соник - уникальный, самый быстрый ёжик на планете! Он может передвигаться так молниеносно, что оставляет за собой лишь синий размытый след и клубы пыли. У этого колючего героя есть заклятый враг - хитроумный доктор Эггман, изобретатель, создающий странных роботов и мечтающий покорить мир. Добрый, бесстрашный и очень быстрый, Соник готов оказывать сопротивление всем злодеям, которые попадаются ему на пути. Однако он не сражается в одиночку: на помощь в борьбе с врагами синему ёжику всегда приходят верные друзья - лисёнок Тейлз, ежиха Эми Роуз, ехидна Наклз и барсучиха Стикс. Эта бесстрашная команда готова ежедневно рисковать жизнью в борьбе со злодеями. И пусть они не такие же быстрые и сильные, как главный герой, зато в их распоряжении самая современная техника! Совместными усилиями ёжику Сонику и друзьям всё время удается срывать наступления доктора и уничтожать созданные им машины.Действие мультсериала происходит в красивом сказочном мире, где декорации сменяются так же быстро, как передвигается главный герой. Вместе с Соником вы увидите красоты джунглей, облачные миры, величественные горы, бескрайние пустыни и подводные цивилизации.