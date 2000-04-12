Classic Music HD - смотреть онлайн прямой эфир

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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Токийский филармонический оркестр, дирижёр Ядер Биньямини. Сантори холл , 12+

Анна Нетребко (сопрано), Юсиф Эйвазов (тенор). Токийский филармонический оркестр, дирижёр Ядер Биньямини. В программе: Франческо Чилеа - арии из опер "Адриана Лекуврёр"; "Арлезианка". Джузеппе Верди - арии из опер "Трубадур", "Аттила", "Отелло"; Джакомо Пуччини - арии из опер "Мадам Баттерфляй", "Тоска", "Манон Леско", "Турандот". Сантори холл, Токио.