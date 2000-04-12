Че - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

16:20 - 20:30

Дальнобойщики-2 , 16+

Приключения двух друзей, известных по сериалу "Дальнобойщики", продолжаются. Вновь их ждёт дальняя дорога, новые встречи и знакомства. Напарники не всегда ладят друг с другом, между ними бывают и ссоры, но всегда их примиряет дорога. Фильм построен на живых диалогах, добром юморе, весёлых и серьёзных, а подчас и смертельно опасных ситуациях, в которые то и дело попадают Фёдор и Сашок.