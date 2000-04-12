CGTN Russian

21:30 - 21:45

Разминка. Танец "Северный ветер". Как избавиться от боли в коленных суставах, 2-я часть , 16+

Ведущие дают практические советы по занятию фитнесом, знакомят с традиционными спортивными методиками Китая, популярными тренажерами и упражнениями, а также рассказывают о здоровом образе жизни.