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CGTN Russian

CGTN Russian - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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21:30 - 21:45

Разминка. Танец "Северный ветер". Как избавиться от боли в коленных суставах, 2-я часть, 16+

Ведущие дают практические советы по занятию фитнесом, знакомят с традиционными спортивными методиками Китая, популярными тренажерами и упражнениями, а также рассказывают о здоровом образе жизни.

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