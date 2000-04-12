CGTN Russian - смотреть онлай�н прямой эфир, программа ТВ-передач
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21:30 - 21:45
Разминка. Танец "Северный ветер". Как избавиться от боли в коленных суставах, 2-я часть, 16+
Ведущие дают практические советы по занятию фитнесом, знакомят с традиционными спортивными методиками Китая, популярными тренажерами и упражнениями, а также рассказывают о здоровом образе жизни.
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