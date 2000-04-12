BRIDGE HITS - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:30 - 00:00

Горячие хиты , 16+

Основной эфир телеканала с разноформатной музыкой, лучшие клипы всех времен и музыкальных направлений, переплетение популярной музыки в ее лучшем виде с новинками и композициями, которые уже успели стать классикой.