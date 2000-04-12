Wink
ТВ-каналы
BRIDGE HITS

BRIDGE HITS - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

SD

Музыкальные

Этот ТВ-канал доступен в разных подписках

Выберите подходящую по наполнению подписку

20:30 - 00:00

Горячие хиты, 16+

Основной эфир телеканала с разноформатной музыкой, лучшие клипы всех времен и музыкальных направлений, переплетение популярной музыки в ее лучшем виде с новинками и композициями, которые уже успели стать классикой.

Прямой эфир телеканала BRIDGE HITS смотреть онлайн в хорошем hd качестве на видеосервисе Wink.