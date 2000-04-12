Большая Азия HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:10 - 21:45

Джазист , 12+

История становления джаза в нашей стране на основе интервью, фрагментов концертных выступлений и видеохроники, вырезок печатных публикаций, обложек, пластинок, архивных фотографий, клипов и анимации из рисунков и артефактов эпохи. В конце 40-х годов на улицы Москвы вышли первые советские неформалы в длинных пиджаках и с коками на голове - те самые стиляги и штатники. Одним из них был Алексей Козлов, позже, в 60-е годы сменивший кок на сакс и заигравший "полузапретную музыку толстых" - Джаз.В 70-е годы Козлов увлекся рок-музыкой, собрал джаз-рок ансамбль "Арсенал" и адаптировал к джазу рок-оперу "Иисус Христос Суперзвезда". Эксперименты с электроникой в 80-е, брейкдансом в 90-е перешли в эксперименты с симфонической музыкой. А в ХХI веке Алексей Семенович вернулся к корням и каждую пятницу играет со своим ансамблем традиционный джаз в самом центре Москвы, в клубе, носящем его имя.