Bollywood HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

18:40 - 21:00

Когда мы встретились , 16+

Адитья - бизнесмен-неудачник. Он несчастен, потому что его любимая девушка выходит замуж за другого. Ему не хватает мужества вернуться домой, он решает плыть по течению, садится в первый попавшийся поезд и едет куда глаза глядят. Но судьба распоряжается иначе. В поезде он знакомится с девушкой по имени Гита (Карина Капур). Она красива, но чересчур болтлива. Гита едет из Мумбай в родной город Бхатинд, затем у нее есть планы сбежать к своему бойфренду. Гита раздражает Адитью до такой степени, что он сходит с поезда. Она пытается вернуть его обратно, но сама опаздывает на поезд. Так они оба оказываются на заброшенной станции без багажа и денег. Начинается идиллическое путешествие по живописным местам Северной Индии и эта странная парочка пересекает равнины, пустыни, озера, до тех пор, пока не доберутся до Пенджаба.