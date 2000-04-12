Bollywood HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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18:40 - 21:00
Когда мы встретились, 16+
Адитья - бизнесмен-неудачник. Он несчастен, потому что его любимая девушка выходит замуж за другого. Ему не хватает мужества вернуться домой, он решает плыть по течению, садится в первый попавшийся поезд и едет куда глаза глядят. Но судьба распоряжается иначе. В поезде он знакомится с девушкой по имени Гита (Карина Капур). Она красива, но чересчур болтлива. Гита едет из Мумбай в родной город Бхатинд, затем у нее есть планы сбежать к своему бойфренду. Гита раздражает Адитью до такой степени, что он сходит с поезда. Она пытается вернуть его обратно, но сама опаздывает на поезд. Так они оба оказываются на заброшенной станции без багажа и денег. Начинается идиллическое путешествие по живописным местам Северной Индии и эта странная парочка пересекает равнины, пустыни, озера, до тех пор, пока не доберутся до Пенджаба.
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