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Бобёр

Бобёр - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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Развлекательные

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20:10 - 21:00

Идеальный ремонт, 6+

"Идеальный ремонт" - это программа обо всем, что связано с обустройством дома и созданием красивого, а главное, удобного интерьера.Ведущая программы - один их самых авторитетных экспертов в этой сфере, главный редактор популярного журнала "Мезонин", президент Объединения декораторов интерьеров России Наташа Барбье.Наташа Барбье вместе с командой экспертов приходит в квартиры наших любимых звезд - актеров театра и кино, телеведущих, артистов эстрады, звезд шоу-бизнеса, рассказывает и показывает, как можно эффективно использовать каждый метр пространства, какие технологии и материалы нужно применять и как это работает.Действие программы разворачивается не только в квартире героев, но и в студии - в арт-бюро. Здесь за столом собираются дизайнеры и эксперты. В обсуждениях рождается и выбирается единственно верный идеальный вариант.

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