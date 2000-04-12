Бобёр - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

20:10 - 21:00

Идеальный ремонт , 6+

"Идеальный ремонт" - это программа обо всем, что связано с обустройством дома и созданием красивого, а главное, удобного интерьера.Ведущая программы - один их самых авторитетных экспертов в этой сфере, главный редактор популярного журнала "Мезонин", президент Объединения декораторов интерьеров России Наташа Барбье.Наташа Барбье вместе с командой экспертов приходит в квартиры наших любимых звезд - актеров театра и кино, телеведущих, артистов эстрады, звезд шоу-бизнеса, рассказывает и показывает, как можно эффективно использовать каждый метр пространства, какие технологии и материалы нужно применять и как это работает.Действие программы разворачивается не только в квартире героев, но и в студии - в арт-бюро. Здесь за столом собираются дизайнеры и эксперты. В обсуждениях рождается и выбирается единственно верный идеальный вариант.