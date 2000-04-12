.black - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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19:50 - 20:55
Убийство. 1-й сезон. 2-я серия, 16+
Понедельник, 3 ноября - вторник, 4 ноября. Родители Нанны опознают тело дочери и узнают подробности ее страданий. Сара Лунд снова откладывает свой отъезд. Между Сарой и ее новым партнером возникает напряженность, когда они обнаруживают связь убийства с мэрией. Tроэлсу Хартманну приходится выбирать: сотрудничать с полицией или защищать свое политическое будущее...
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