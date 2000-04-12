BIG PLANET - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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21:15 - 22:10
Хомо Сапиенс: История одного вида. "Адаптация приматов", 2-я серия, 16+
Исследование истории развития человеческого вида. Если бы вы могли представить самый масштабный и грандиозный проект о происхождении нашего вида, то этот фильм превзойдет самые смелые ожидания! Ещё бы, ведь съёмки этого сериала в стандарте 4К велись восемнадцать месяцев на пяти континентах специальными камерами с вертолётов и беспилотников, на земле и под водой!
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