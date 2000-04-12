Беларусь 24 - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
SD
Информационные
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21:00 - 21:50
Панорама, 0+
Корреспонденты подводят итоги информационной картины дня страны и мира.Программа "Панорама" - бренд белорусского телевидения. И это не просто обзор основных новостей - это прямые включения с мест событий, новости с пометкой breaking, злободневные и острые репортажи, экспертные мнения, эксклюзивные интервью.
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