Беларусь 24 - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:00 - 21:50

Панорама , 0+

Корреспонденты подводят итоги информационной картины дня страны и мира.Программа "Панорама" - бренд белорусского телевидения. И это не просто обзор основных новостей - это прямые включения с мест событий, новости с пометкой breaking, злободневные и острые репортажи, экспертные мнения, эксклюзивные интервью.