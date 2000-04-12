Ani - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

19:00 - 21:00

Семь королевств , 0+

В Семи королевствах правят маленькие волшебники - принцы и принцессы. У каждого из них есть особый друг-питомец - фантастический дракончик. Эти волшебные создания всегда готовы помочь своим хозяевам, а также доставить их в место назначения посредством полета, подводного путешествия или езды верхом. Все волшебники владеют тремя уникальными способностями, а справиться с магическими миссиями им помогает их наставница, мудрая Фея Звездочка.