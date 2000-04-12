Amedia Premium - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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18:40 - 20:15
За демона извини, 16+
Комедийный хоррор "За демона извини" рассказывает историю обычного парня Уилла, который повелся на объявление о сдаче жилья по крайне низкой цене. Он только-только расстался с девушкой и переживает душевную утечку. Герой думает, что в новом доме начнет новую жизнь, но у его владельцев на Уилла собственные планы. Всё дело в том, в их маленькую дочку вселил�ся демон. Безутешные родители смогли заключить с ним договор: злая сущность готова оставить девочку ради жертвы получше. А парень, одержимый приготовлением тортиков, как нельзя лучше подходит для этой роли!
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