Amedia Hit - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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21:00 - 22:00
Молодой Папа. 1-й сезон. 3-я серия, 16+
Про первого американца на престоле и самого молодого папу за всю историю Ватикана. Главный герой - новоизбранный глава католической церкви папа римский Пий XIII по имени Ленни Белардо. Этот пост достался ему благодаря интригам влиятельных кардиналов, избравшим молодого и не имеющего связей американца итальянского происхождения с расчетом манипулировать им в своих интересах.Но с первых же часов правления нового понтифика все их надежды рушатся. Белардо - человек эксцентричный, противоречивый, непредсказуемый. То ли интриган, то ли святой. Что замышляют кардиналы - понятно, а вот что на уме у одержимого манией величия скромника - совсем нет.
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