Amedia 2 - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

19:35 - 21:00

Секрет , 16+

"Секрет" - необычный рождественский триллер с Анной Ганн ("Враг государства", "Во все тяжкие") в главной роли. Дарлин Хэйген - женщина, долгие годы страдавшая алкоголизмом, но теперь вставшая на путь трезвости. Ее дочь Салли пропала без вести 20 лет назад, и тоска по ней вогнала женщину в тяжелую депрессию. В свой дом на Рождество она ждет близких людей - друзей и родственников. Но в ночь перед праздником к ней на порог является неожиданный гость - бывший муж ее сестры по имени Джек (Лайнас Роуч, "За гранью", "Викинги"). И принес мужчина с собой не подарки, а тяжелый секрет, который он носил в себе много лет. Между героями начинается настоящая психологическая дуэль, итог которой невозможно предсказать.