Amedia 1 - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:10 - 21:45

Ходячие мертвецы. 11-й сезон. 16-я серия , 16+

Апокалиптическая драма, рассказывающая о мире, опустошённом нашествием зомби. Группа выживших под предводительством полицейского Рика Граймса ищет тихую гавань. Они пытаются не только держать под контролем внешние угрозы, но и внутренние распри. Сериал основан на популярном ежемесячном комиксе Роберта Киркмана.