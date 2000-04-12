Amedia 1 - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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21:10 - 21:45
Ходячие мертвецы. 11-й сезон. 16-я серия, 16+
Апокалиптическая драма, рассказывающая о мире, опустошённом нашествием зомби. Группа выживших под предводительством полицейского Рика Граймса ищет тихую гавань. Они пытаются не только держать под контролем внешние угрозы, но и внутренние распри. Сериал основан на популярном ежемесячном комиксе Роберта Киркмана.
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