365 дней ТВ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач
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20:00 - 20:50
Земля. 3-я серия - "Пакт", 12+
Рассказ о формировании Российской Империи, СССР, а затем и современной России. Проект освещает ключевые этапы развития страны, прирост и потерю земель, исторические события, повлиявшие на территориально-политическую структуру России, а также сам территориальный и национальный принцип устройства нашего государства в разное время.
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