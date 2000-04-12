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365 дней ТВ

365 дней ТВ - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

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20:00 - 20:50

Земля. 3-я серия - "Пакт", 12+

Рассказ о формировании Российской Империи, СССР, а затем и современной России. Проект освещает ключевые этапы развития страны, прирост и потерю земель, исторические события, повлиявшие на территориально-политическую структуру России, а также сам территориальный и национальный принцип устройства нашего государства в разное время.

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