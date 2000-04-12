360 HD - смотреть онлайн прямой эфир, программа ТВ-передач

21:10 - 21:45

Небо. Самолёт. Медведь , 16+

Весной 2016 года на аэродроме Орловка Тверской области лётчики спасли медвежонка и оставили его у себя. Сегодня у Мансура (так назвали медведя) большая территория, оборудованная всем необходимым - от домика до бассейна, и тысячи поклонников по всему миру, которые следят за его жизнью на страницах соцсетей. Авторы фильма поговорили с пилотом Андреем Ивановым, который стал куратором и лучшим другом Мансура. Он рассказал, почему попытки выпустить медведя на волю не увенчались успехом и с чем приходится сталкиваться в общении с 300-килограммовым питомцем. Также лётчик объяснил, как забота о медведе изменила его жизнь и превратила в активного зоозащитника.