Звезды ломбарда (сериал, 2013) смотреть онлайн

Если любите сериалы об изнанке бизнеса, попробуйте смотреть «Звезды ломбарда» — реалити-шоу о трех поколениях семьи, управляющей легендарным ломбардом в Лас-Вегасе. Проект демонстрирует, как семейные традиции переплетаются с профессиональной экспертизой.



Три поколения семьи Харрисонов ежедневно оценивают редкие артефакты, которые приносят колоритные клиенты. Каждая сделка становится испытанием их знаний и умения торговаться, поскольку нужно отличить подлинные реликвии от подделок. Межличностные отношения сотрудников добавляют драматизма рабочему процессу. В центре внимания — не только финансовые операции, но и человеческие судьбы, стоящие за каждым предметом. Сериал сохраняет баланс между образовательным контентом и развлекательным форматом.



Захватывающий взгляд за кулисы мира коллекционеров и антикваров ждет вас в сериале «Звезды ломбарда». Смотреть шоу стоит в том числе ради то, чтобы узнать, как семейный бизнес выживает в условиях жесткой конкуренции.

