Звериный инстинкт (сериал, 2018) смотреть онлайн

Три невероятные истории о животных, которые находятся на грани исчезновения или которых редко можно встретить. Их выживание зависит только от природных инстинктов, от каких именно — узнаем в этом невероятно захватывающем сериале.



Мандрилы среди приматов славятся не только своим ярким окрасом, но и агрессивным характером. Они готовы напасть на противника при любой угрозе, а их семейные отношения подчиняются строгой социальной иерархии. Гепард — самое быстрое сухопутное животное на планете, предпочитающее охотиться в одиночку. Но охотником гепард не рождается, а становится. И его особенный стиль охоты продиктован особенностями физиологии хищника. Также мы погрузимся в воды японского полуострова Ното, где среди многочисленных морских обитателей можно встретить одну из самых необычных рыб — сельдяного короля, или парящих осьминогов, которые славятся не только эффектным внешним видом, но и удивительными хитростями, к которым прибегают, чтобы защититься от хищников.

