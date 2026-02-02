Золото (сериал, 2024) смотреть онлайн

Год назад деревенский фельдшер обнаружила Марию на обочине проселочной дороги. Она ничего не помнила о себе и своём прошлом. Сейчас Маша замужем за Евгением и счастливо живёт в деревне. Муж предлагает Маше поехать в Москву и, возможно, воспоминания вернутся. В большом городе с Марией начинают происходить странные вещи: она слышит голоса, приходят видения, а в памяти из ниоткуда возникают адреса. Мария выясняет, что её настоящее имя — Лена, она была в сложных отношениях с матерью, влюбилась в потомственного цыгана Яна и ушла из дома. Мама Лены не пережила такого горя. Маша не хочет верить, что была жестким и бездушным человеком, не хочет больше копаться в прошлом, но узнаёт, что у неё осталась дочь. Она намерена найти своего ребенка, а Ян, который всё это время пытался её отыскать, находит Марию раньше.

