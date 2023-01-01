Змей в Эссексе (сериал, 2022) смотреть онлайн
2022, Змей в Эссексе 1 сезон
Фэнтези, Драмы16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
История недавно овдовевшей Коры, которая переезжает из викторианского Лондона в небольшую деревню Олдвинтер в Эссексе, заинтригованная местным суеверием, что в данной местности вновь появилось мифическое существо, известное как Змея Эссекса.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДрамы, Фэнтези, Детективы
Рейтинг
- КБРежиссёр
Клио
Барнард
- ФДАктёр
Фрэнк
Диллэйн
- КГАктёр
Каспар
Гриффитс
- КДАктриса
Клэр
Дэйнс
- ДЭАктриса
Дикси
Эгерикс
- ХСАктриса
Хейли
Сквайрс
- Актёр
Майкл
Джибсон
- Актёр
Том
Хиддлстон
- ДКАктёр
Джерард
Кернс
- КПАктриса
Клеманс
Поэзи
- КБСценарист
Клио
Барнард
- КБПродюсер
Клио
Барнард
- ЭНХудожница
Элис
Норнингтон
- ДПХудожница
Джейн
Петри
- ДОКомпозитор
Дастин
О’Хэллоран