Змей в Эссексе
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Змей в Эссексе

Змей в Эссексе (сериал, 2022) смотреть онлайн

2022, Змей в Эссексе 1 сезон
Фэнтези, Драмы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История недавно овдовевшей Коры, которая переезжает из викторианского Лондона в небольшую деревню Олдвинтер в Эссексе, заинтригованная местным суеверием, что в данной местности вновь появилось мифическое существо, известное как Змея Эссекса.

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