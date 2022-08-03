Злая любовь
Wink
Сериалы
Злая любовь

Злая любовь (сериал, 2005) смотреть онлайн

8.62005, Rabba Ishq Na Hove 1 сезон
Мелодрама12+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

История любви стюардессы Виры. Она не знала, что любимый окажется негодяем. Ведь он не любил ее, а просто использовал в своих корыстных целях. Вира очень сильно влюблена в Вивана, но спустя немного времени она наконец осознала, что он ее просто дурачил.

Страна
Индия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг